Награды — полными вёдрами!
Пермская пресса в четвёртый раз наградила достойнейших героев своих публикаций. Как всякая молодая общественная премия, «Выбор прессы» идёт методом проб и ошибок, год от года меняя формат: начинали с банкета, где герои церемонии выходили на сцену из-за богато накрытых столов; затем попытались все конкурсы, связанные с прессой — профессиональные и общественные, — вместить в одну церемонию и затянули её на три часа... Теперь вроде бы нашли идеальное решение и провели короткую театрализованную церемонию 8 апреля в зале Пермского ТЮЗа.
Поскольку дело происходило в театре, а год нынешний объявлен Годом театра, то и «Выбор прессы — 2018» был посвящён театру. Церемония превратилась в музыкальный капустник, который бойко разыграли артисты театра «Большая стирка» Александр Смирнов, Ольга Пудова и Михаил Шестаков; ведущий — радиожурналист Юрий Филимонов — достойно им подыгрывал, а музыканты из группы Александра Смирнова «Смирный и Ко» сопровождали награждение весьма уместными музыкальными темами — от «Игры престолов» до «Мой Пермский край». «Игра престолов» появилась не случайно: не первый год символом «Выбора прессы» служит миниатюрная копия Железного трона, где вместо мечей — журналистские перья.
Текст актёрских реприз, которые сочиняли Александр Смирнов, Юрий Филимонов и главный КВНщик Прикамья Ямур Гильмутдинов, вдохновляемые председателем Пермского отделения Союза журналистов Игорем Лобановым, пестрел остроумными перлами.
Вот заголовки, которые Юрий Филимонов «высмотрел» в пермских газетах:
«Тренеры по плаванию в бассейне «Олимпия» реально не просыхают»;
«В середине марта в Перми открылись ледовые катки. По всему городу»;
«Амкар» всё-таки распался — на аммиак и карбамид»;
«Пермские любители скандинавской ходьбы остановились только в Норвегии»;
«Курентзис просто дирижировал, а все подумали, что он отмахивается от звания почётного жителя Перми»;
«Министерство культуры Пермского края который год безуспешно пытается войти в список Центров культуры Пермского края»;
«Мужчина, мечтавший выйти на пенсию в 60 лет, решился на операцию по смене пола».
На протяжении всего вечера артисты подтрунивали над журналистами, но очень по-доброму. Даже песни в их честь исполняли:
— Ах, сударыня, вы, верно, согласитесь,
Что журналы наши разума полны?
— Вот что, сударь, я скажу:
Я и вправду нахожу,
Что газеты наши очень все умны!
Просвещается исправно
Наша Пермская земля
Силой слова. Это славно!
И прекрасно! Тра-ля-ля!
Но бывали и весьма едкие репризы.
Юрий Филимонов на полнейшем серьёзе сообщил, что «сегодня самой читаемой газетой в Перми является газета «Бизнес-класс», и, не успели представители всех прочих СМИ громко возмутиться, как у ведущего в кармане громко звякнул сотовый. Взглянув на него, Филимонов сказал: «Вадим, спасибо, деньги пришли. Мелочь, а приятно».
Между тем «Выбор прессы» был вовсе нешуточный. Номинанты все сплошь — замечательные люди из числа не самых «громких» ньюсмейкеров. Это те самые случаи, когда пресса находит и «раскручивает» обычных вроде бы людей, которые в один прекрасный момент становятся настоящими героями. К подобной концепции «Выбор прессы» пришёл не сразу: в первые годы награждали «дежурных» ньюсмейкеров — чиновников, бизнесменов и Теодора Курентзиса, однако подобных премий — пруд пруди, а «Выбор прессы» — уникален.
В честь Года театра в первую очередь наградили театральных деятелей: председатель Общественной палаты Пермского края (соучредителя премии) Дмитрий Красильников, главный редактор газеты «Бизнес-класс» Вадим Сковородин и медиаменеджер Фёдор Парамонов вручили премию художественному руководителю студии-театра «Доминанта» (Губаха) Любови Зайцевой и председателю оргкомитета ландшафтного театрального фестиваля «Тайны горы Крестовой» Марии Коноваловой — за организацию этого фестиваля, который собирает в окрестностях Губахи тысячи зрителей. Директор «АИФ-Прикамье» Фёдор Парамонов пошутил, что если сейчас олигархи на бизнес-джетах летают в Пермь на балет, то скоро аэродром для частных самолётов придётся строить в Губахе.
За многочисленные спортивные победы награждён был лыжник Евгений Климов. Вручали приз главный редактор газеты «Московский комсомолец» в Перми» Юрий Руднев, главный редактор телеканала «РБК Пермь» Антон Шибанов и исполнительный директор «РБК Пермь» Максим Митягин, но пообщаться с героем им не удалось: Климов на очередных соревнованиях, и его приз получил президент федерации по прыжкам с трамплина и лыжному двоеборью «Прикамье» Александр Постаногов, который признался, что ему не привыкать получать награды за Климова.
Редактор сайта газеты «Звезда» Наталья Усанина и обозреватель газеты «Новый компаньон» Юлия Баталина вручили награду Александру Старовойтову — поэту, просветителю, краеведу, бывшему директору краевой библиотеки им. Горького, которого Кембриджский университет внёс в список «Величайшие люди ХХ века». Юлия Баталина сказала, что на фоне всеобщих разговоров о кризисе печатных СМИ особенно приятно чествовать человека, который посвятил жизнь сохранению и продвижению печатного слова.
Для вручения награды художнику Александру Жунёву вышли на сцену главный редактор интернет-журнала «Звезда» Степан Хлопов, главный редактор портала «ПроПермь» Владислав Аскариди и главный редактор журнала «Компаньон-magazine» Ольга Дерягина. Награду получила жена недавно ушедшего художника Анна Жунёва, и Ольга Дерягина заметила, что это по праву и её награда, ведь Анна всегда была соавтором Александра и остаётся проводником его идей. Журналисты уверены, что на улицах Перми появится ещё не одна работа, сделанная в соавторстве с Александром Жунёвым.
Врач Михаил Суханов — из тех профессионалов, которые совершают подвиги просто в силу своих прямых обязанностей. Кардиохирург провёл уникальную операцию на сердце двум новорождённым девочкам-близнецам немедленно после их появления на свет. Без этой операции малышки бы не выжили. Главный редактор портала 59.ru Екатерина Вохмянина, главный редактор «Нового компаньона» Юлия Усольцева и директор «Российской газеты» в Перми» Елена Чагина поздравили победителя, а Юрий Филимонов грустно пошутил, что среди номинантов особенно много врачей, потому что редакторы СМИ тоже болеют и каждый предлагал своего лечащего врача.
Последнюю награду прессы вручили директор ГТРК «Пермь» Игорь Южанинов и главный редактор газеты «Коммерсантъ. Прикамье» Вячеслав Суханов. Они поздравили учительницу школы №127 Наталью Шагулину — ту самую, которая защищала детей во время вооружённого нападения, получила ранение, а потом и медаль «За отвагу». Принимая награду, учительница сообщила, что о её школе можно писать не только ужасы, но и что-то хорошее.
Что ж! Напишем! В школе №127 в своё время учился бывший губернатор Прикамья Олег Чиркунов, а редактор отдела культуры Издательского дома «Компаньон» Юлия Баталина была среди первого набора первоклашек, когда эта школа только была построена.
После того как ведущие медиаменеджеры Перми раздали свои награды, на сцену вышел губернатор Пермского края Максим Решетников, чтобы вручить особые подарки тем замечательным пермякам, о которых глава региона узнал из публикаций СМИ.
Первый награждаемый поднялся на сцену вместе с молодой красивой мамой — ведь именно ради неё первоклассник Ростислав Повышев изобрёл робота-помощника, который позже был представлен в Сколково.
Ответное слово молодого человека — из разряда тех явлений, перед которыми у журналистов опускаются руки и теряются слова. Это надо было слышать, как бойко и витиевато юноша рассказывал о своём изобретении! Ну и неудивительно: робота он придумал в первом классе, а сейчас уже учится аж во втором!
Губернатор отметил гражданскую активистку Анну Фадееву за организацию центра помощи бездомным «Территория передышки», а скалолаза Владимира Старцева — за спасение девочки, выпавшей с балкона четвёртого этажа.
Награждения перемежались репризами театра «Большая стирка», ради которых артисты изучили пермскую прессу за последние 100 лет и даже больше. Очень кстати пришёлся материал из «Губернских ведомостей» от 27 января 1901 года: «Знаете, читатель, чем отличается город культурный во всех отношениях от города просто культурного? Чем культурнее население, тем больше оно употребляет воды. За границей нормой потребления считается 15 вёдер на человека в сутки. Перми недостаёт западноевропейской культуры, и нам достаточно и 10 вёдер на человека».
Шутники из «Большой стирки» вволю прошлись по поводу этого удивительного открытия. «А если человечек, к примеру, красный? Ему сколько вёдер положено? У нас красных человечков много!» — поинтересовалась Ольга Пудова. «Я вот больше переживаю за синих человечков, — признался Михаил Шестаков. — Им, чтобы свой культурный уровень поднять, по утрам столько вёдер воды нужно… Не напасёшься… А у нас синих человечков побольше, чем красных-то, будет!». «Что же, господа, докажем свою культурность и будем изводить воды по 20 вёдер в сутки!» — предложил Александр Смирнов.
В финале вечера вернулись к вопросу соотношения количества потребляемой воды и культурного уровня. Артисты предложили представить себе, что будут писать пермские СМИ в 2119 году:
«Правнук известного пермского врача Суханова пересадил сердце рептилоиду с Юпитера, временно проживающему на Нагорном. В интервью газете «Звезда» рептилоид сообщил, что чувствует себя хорошо и после перенесённой операции стал относиться к пермякам гораздо сердечнее».
«Пермский художник вытоптал гигантское изображение смеющегося пермяка на поверхности Луны. Как отметил в своём инстаграме блогер-долгожитель Юрий Дудь, «эта круть будет покруче той крути, что была в прошлом». Наблюдать изображение пермяка на лунном диске и окаймляющую его надпись «Счастье не за кратерами» можно в ясные ночи невооружённым глазом».
Особенный успех у аудитории имела следующая реприза:
«Новости культуры. Потребление воды в Перми достигло уровня в 2000 вёдер на душу населения. Такого рекордного показателя культуры удалось достичь за счёт новых фонтанов, сооружённых на каждом перекрёстке города».
На заднике в это время появился вид Компроса, где на каждом перекрёстке плещется фонтан, и в зале раздались хохот и аплодисменты. Что ж, пока нас читают, журналистам не обязательно лить воду. Можно писать о хороших людях, и их обязательно заметят.