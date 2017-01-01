Награды — полными вёдрами!

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Церемония «Выбор прессы — 2018»

Фото: Константин Долгановский

Пресс-служба губернатора Пермского края

Пермская пресса в четвёртый раз наградила достойнейших героев своих публикаций. Как всякая молодая общественная премия, «Выбор прессы» идёт методом проб и ошибок, год от года меняя формат: начинали с банкета, где герои церемонии выходили на сцену из-за богато накрытых столов; затем попытались все конкурсы, связанные с прессой — профессиональные и общественные, — вместить в одну церемонию и затянули её на три часа... Теперь вроде бы нашли идеальное решение и провели короткую театрализованную церемонию 8 апреля в зале Пермского ТЮЗа.

Поскольку дело происходило в театре, а год нынешний объявлен Годом театра, то и «Выбор прессы — 2018» был посвящён театру. Церемония превратилась в музыкальный капустник, который бойко разыграли артисты театра «Большая стирка» Александр Смирнов, Ольга Пудова и Михаил Шестаков; ведущий — радиожурналист Юрий Филимонов — достойно им подыгрывал, а музыканты из группы Александра Смирнова «Смирный и Ко» сопровождали награждение весьма уместными музыкальными темами — от «Игры престолов» до «Мой Пермский край». «Игра престолов» появилась не случайно: не первый год символом «Выбора прессы» служит миниатюрная копия Железного трона, где вместо мечей — журналистские перья.

Текст актёрских реприз, которые сочиняли Александр Смирнов, Юрий Филимонов и главный КВНщик Прикамья Ямур Гильмутдинов, вдохновляемые председателем Пермского отделения Союза журналистов Игорем Лобановым, пестрел остроумными перлами.

Вот заголовки, которые Юрий Филимонов «высмотрел» в пермских газетах:

«Тренеры по плаванию в бассейне «Олимпия» реально не просыхают»;

«В середине марта в Перми открылись ледовые катки. По всему городу»;

«Амкар» всё-таки распался — на аммиак и карбамид»;

«Пермские любители скандинавской ходьбы остановились только в Норвегии»;

«Курентзис просто дирижировал, а все подумали, что он отмахивается от звания почётного жителя Перми»;

«Министерство культуры Пермского края который год безуспешно пытается войти в список Центров культуры Пермского края»;

«Мужчина, мечтавший выйти на пенсию в 60 лет, решился на операцию по смене пола».

На протяжении всего вечера артисты подтрунивали над журналистами, но очень по-доброму. Даже песни в их честь исполняли:

— Ах, сударыня, вы, верно, согласитесь,

Что журналы наши разума полны?

— Вот что, сударь, я скажу:

Я и вправду нахожу,

Что газеты наши очень все умны!

Просвещается исправно

Наша Пермская земля

Силой слова. Это славно!

И прекрасно! Тра-ля-ля!

Но бывали и весьма едкие репризы.

Юрий Филимонов на полнейшем серьёзе сообщил, что «сегодня самой читаемой газетой в Перми является газета «Бизнес-класс», и, не успели представители всех прочих СМИ громко возмутиться, как у ведущего в кармане громко звякнул сотовый. Взглянув на него, Филимонов сказал: «Вадим, спасибо, деньги пришли. Мелочь, а приятно».

Между тем «Выбор прессы» был вовсе нешуточный. Номинанты все сплошь — замечательные люди из числа не самых «громких» ньюсмейкеров. Это те самые случаи, когда пресса находит и «раскручивает» обычных вроде бы людей, которые в один прекрасный момент становятся настоящими героями. К подобной концепции «Выбор прессы» пришёл не сразу: в первые годы награждали «дежурных» ньюсмейкеров — чиновников, бизнесменов и Теодора Курентзиса, однако подобных премий — пруд пруди, а «Выбор прессы» — уникален.

Председатель Общественной палаты Пермского края Дмитрий Красильников, главный редактор газеты «Бизнес-класс» Вадим Сковородин и медиаменеджер Фёдор Парамонов вручают премию председателю оргкомитета ландшафтного театрального фестиваля «Тайны горы Крестовой» Марии Коноваловой

Фото: Сергей Мершин

В честь Года театра в первую очередь наградили театральных деятелей: председатель Общественной палаты Пермского края (соучредителя премии) Дмитрий Красильников, главный редактор газеты «Бизнес-класс» Вадим Сковородин и медиаменеджер Фёдор Парамонов вручили премию художественному руководителю студии-театра «Доминанта» (Губаха) Любови Зайцевой и председателю оргкомитета ландшафтного театрального фестиваля «Тайны горы Крестовой» Марии Коноваловой — за организацию этого фестиваля, который собирает в окрестностях Губахи тысячи зрителей. Директор «АИФ-Прикамье» Фёдор Парамонов пошутил, что если сейчас олигархи на бизнес-джетах летают в Пермь на балет, то скоро аэродром для частных самолётов придётся строить в Губахе.

Главный редактор газеты «Московский комсомолец в Перми» Юрий Руднев, главный редактор телеканала «РБК Пермь» Антон Шибанов и исполнительный директор «РБК Пермь» Максим Митягин вручают премию Евгения Климова Александру Постаногову

Фото: Сергей Мершин

За многочисленные спортивные победы награждён был лыжник Евгений Климов. Вручали приз главный редактор газеты «Московский комсомолец» в Перми» Юрий Руднев, главный редактор телеканала «РБК Пермь» Антон Шибанов и исполнительный директор «РБК Пермь» Максим Митягин, но пообщаться с героем им не удалось: Климов на очередных соревнованиях, и его приз получил президент федерации по прыжкам с трамплина и лыжному двоеборью «Прикамье» Александр Постаногов, который признался, что ему не привыкать получать награды за Климова.

Александр Старовойтов — один из величайших людей ХХ века

Фото: Константин Долгановский

Редактор сайта газеты «Звезда» Наталья Усанина и обозреватель газеты «Новый компаньон» Юлия Баталина вручили награду Александру Старовойтову — поэту, просветителю, краеведу, бывшему директору краевой библиотеки им. Горького, которого Кембриджский университет внёс в список «Величайшие люди ХХ века». Юлия Баталина сказала, что на фоне всеобщих разговоров о кризисе печатных СМИ особенно приятно чествовать человека, который посвятил жизнь сохранению и продвижению печатного слова.

Приз Александру Жунёву получает Анна Жунёва

Фото: Константин Долгановский

Для вручения награды художнику Александру Жунёву вышли на сцену главный редактор интернет-журнала «Звезда» Степан Хлопов, главный редактор портала «ПроПермь» Владислав Аскариди и главный редактор журнала «Компаньон-magazine» Ольга Дерягина. Награду получила жена недавно ушедшего художника Анна Жунёва, и Ольга Дерягина заметила, что это по праву и её награда, ведь Анна всегда была соавтором Александра и остаётся проводником его идей. Журналисты уверены, что на улицах Перми появится ещё не одна работа, сделанная в соавторстве с Александром Жунёвым.

Михаил Суханов и его награда

Фото: Игорь Катаев

Врач Михаил Суханов — из тех профессионалов, которые совершают подвиги просто в силу своих прямых обязанностей. Кардиохирург провёл уникальную операцию на сердце двум новорождённым девочкам-близнецам немедленно после их появления на свет. Без этой операции малышки бы не выжили. Главный редактор портала 59.ru Екатерина Вохмянина, главный редактор «Нового компаньона» Юлия Усольцева и директор «Российской газеты» в Перми» Елена Чагина поздравили победителя, а Юрий Филимонов грустно пошутил, что среди номинантов особенно много врачей, потому что редакторы СМИ тоже болеют и каждый предлагал своего лечащего врача.

Директор ГТРК «Пермь» Игорь Южанинов и главный редактор газеты «Коммерсантъ. Прикамье» Вячеслав Суханов поздравляют учительницу школы № 127 Наталью Шагулину

Фото: Сергей Мершин

Последнюю награду прессы вручили директор ГТРК «Пермь» Игорь Южанинов и главный редактор газеты «Коммерсантъ. Прикамье» Вячеслав Суханов. Они поздравили учительницу школы №127 Наталью Шагулину — ту самую, которая защищала детей во время вооружённого нападения, получила ранение, а потом и медаль «За отвагу». Принимая награду, учительница сообщила, что о её школе можно писать не только ужасы, но и что-то хорошее.

Что ж! Напишем! В школе №127 в своё время учился бывший губернатор Прикамья Олег Чиркунов, а редактор отдела культуры Издательского дома «Компаньон» Юлия Баталина была среди первого набора первоклашек, когда эта школа только была построена.

Губернатор выбрал героев. Изобретатель Ростислав Повышев с мамой, активистка Анна Фадеева, скалолаз Владимир Старцев

Фото: Константин Долгановский

После того как ведущие медиаменеджеры Перми раздали свои награды, на сцену вышел губернатор Пермского края Максим Решетников, чтобы вручить особые подарки тем замечательным пермякам, о которых глава региона узнал из публикаций СМИ.

Первый награждаемый поднялся на сцену вместе с молодой красивой мамой — ведь именно ради неё первоклассник Ростислав Повышев изобрёл робота-помощника, который позже был представлен в Сколково.

Ответное слово молодого человека — из разряда тех явлений, перед которыми у журналистов опускаются руки и теряются слова. Это надо было слышать, как бойко и витиевато юноша рассказывал о своём изобретении! Ну и неудивительно: робота он придумал в первом классе, а сейчас уже учится аж во втором!

Губернатор отметил гражданскую активистку Анну Фадееву за организацию центра помощи бездомным «Территория передышки», а скалолаза Владимира Старцева — за спасение девочки, выпавшей с балкона четвёртого этажа.

Награждения перемежались репризами театра «Большая стирка», ради которых артисты изучили пермскую прессу за последние 100 лет и даже больше. Очень кстати пришёлся материал из «Губернских ведомостей» от 27 января 1901 года: «Знаете, читатель, чем отличается город культурный во всех отношениях от города просто культурного? Чем культурнее население, тем больше оно употребляет воды. За границей нормой потребления считается 15 вёдер на человека в сутки. Перми недостаёт западноевропейской культуры, и нам достаточно и 10 вёдер на человека».

Шутники из «Большой стирки» вволю прошлись по поводу этого удивительного открытия. «А если человечек, к примеру, красный? Ему сколько вёдер положено? У нас красных человечков много!» — поинтересовалась Ольга Пудова. «Я вот больше переживаю за синих человечков, — признался Михаил Шестаков. — Им, чтобы свой культурный уровень поднять, по утрам столько вёдер воды нужно… Не напасёшься… А у нас синих человечков побольше, чем красных-то, будет!». «Что же, господа, докажем свою культурность и будем изводить воды по 20 вёдер в сутки!» — предложил Александр Смирнов.

Театр Большая стирка измеряет культурный уровень пермяков в вёдрах с водой

Фото: Константин Долгановский

В финале вечера вернулись к вопросу соотношения количества потребляемой воды и культурного уровня. Артисты предложили представить себе, что будут писать пермские СМИ в 2119 году:

«Правнук известного пермского врача Суханова пересадил сердце рептилоиду с Юпитера, временно проживающему на Нагорном. В интервью газете «Звезда» рептилоид сообщил, что чувствует себя хорошо и после перенесённой операции стал относиться к пермякам гораздо сердечнее».

«Пермский художник вытоптал гигантское изображение смеющегося пермяка на поверхности Луны. Как отметил в своём инстаграме блогер-долгожитель Юрий Дудь, «эта круть будет покруче той крути, что была в прошлом». Наблюдать изображение пермяка на лунном диске и окаймляющую его надпись «Счастье не за кратерами» можно в ясные ночи невооружённым глазом».

Особенный успех у аудитории имела следующая реприза:

«Новости культуры. Потребление воды в Перми достигло уровня в 2000 вёдер на душу населения. Такого рекордного показателя культуры удалось достичь за счёт новых фонтанов, сооружённых на каждом перекрёстке города».

На заднике в это время появился вид Компроса, где на каждом перекрёстке плещется фонтан, и в зале раздались хохот и аплодисменты. Что ж, пока нас читают, журналистам не обязательно лить воду. Можно писать о хороших людях, и их обязательно заметят.