Тотальный диктант можно написать дома или на работе

Известно время онлайн-трансляций Тотального диктанта


Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон»
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диктант

Оргкомитет всемирной образовательной акции «Тотальный диктант» сообщает, что те, кто не можете прийти на Тотальный диктант 13 апреля, могут выйти в онлайн: все четыре фрагмента текста Павла Басинского, написанные для разных часовых поясов, можно послушать и написать на сайте www.totaldict.ru в ходе трансляций.

В 8:00 по московскому времени стартует трансляция первой части диктанта из Владивостока.

В 11:00 по московскому времени начнётся трансляция с центральной площадки в Новосибирском государственном университете.

Это тот вариант диктанта, который будут очно писать пермяки.

В 14:00 по московскому времени написать диктант онлайн можно будет во время трансляции из Москвы и столицы Тотального диктанта — 2019 Таллина, где текст продиктует его автор Павел Басинский.

Последняя онлайн-трансляция — в 23:00 по Москве — пройдёт из Нью-Йорка.

Между тем ещё не поздно подобрать интересную площадку и интересного диктатора (так в шутку называют диктующих Тотального диктанта) для очного написания диктанта в Перми. Так, в Пермском гуманитарно-педагогическом университете будет диктовать министр образования Пермского края Раиса Кассина, на трёх площадках гимназии №33 — старшеклассники — победители чемпионата по чтению вслух, а в Пермском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы — аж сам председатель Пермской городской думы Юрий Уткин.

В качестве диктаторов покажут себя известные артисты, журналисты, преподаватели-филологи, тренеры по речи и другие специалисты.

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