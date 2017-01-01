В Пермском крае за три года заменят 193 ветхих ФАПа

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Краевой минздрав представил депутатам регионального парламента отчёт о строительстве и обновлении ФАПов в муниципалитетах. В рамках заседания постоянно действующей рабочей группы по вопросам инфраструктуры замминистра здравоохранения Алексей Казаченко сообщил депутатам, что в 2018 году было возведено 29 ФАПов, 26 из которых — новые, а три возведены взамен ветхих, информирует пресс-служба ЗС Пермского края.

В 2019 году на эти цели в бюджете края заложено 306,5 млн руб., что в два раза больше, чем в прошлом году. На эти средства планируется создать 13 амбулаторий и 78 новых ФАПов, 62 из которых будут созданы взамен ветхих. Всего в Пермском крае 193 ФАПа подлежат замене. В планах правительства — решить эту задачу в течение трёх лет.

По словам замминистра, если в 2018 году изменения коснулись 30 муниципалитетов, то в 2019 году строительство запланировано в 50. Перечень муниципальных образований, нуждающихся в новых ФАПах, формировался по следующим критериям: отсутствие медицинской организации в населённом пункте, численность населения — более 100 человек, расстояние до ближайшей медицинской организации составляет более 6 км, положительная демографическая динамика, а также аварийное/ветхое состояние объекта.

Отвечая на вопрос депутатов о сложностях, которые мешают выполнить планы, чиновник указал на муниципалитеты, которые не всегда добросовестно выполняют свои обязанности по выбору территории для размещения ФАПа, согласованию некоторых действий с подрядчиком и т. д.