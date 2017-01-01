В Перми с собственников незаконных вывесок взыскано почти 590 тыс. руб.

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Фото: Игорь Катаев

Территориальные органы составили 709 протоколов на владельцев вывесок, не соответствующих требованиям. По данным департамента градостроительства и архитектуры, собственники вывесок уплатили 123 штрафа. Общая сумма взысканий составила почти 590 тыс. руб., сообщает горадминистрация.

В случае неуплаты штрафа территориальные органы будут направлять постановления для возбуждения исполнительного производства в службу судебных приставов.

23 октября 2018 года вступили в действие новые правила установки вывесок. За этот период в добровольном порядке с улиц города демонтировано 2373 вывески, установленных не по нормативам.

Территориальные органы уполномочены привлекать владельцев вывесок к административной ответственности по статье 6.3 Закона Пермского края «Об административных правонарушениях». Санкция статьи предусматривает наложение штрафа на граждан в размере от 1 тыс. руб. до 4 тыс. руб., на должностных лиц — от 2,5 тыс. руб. до 7 тыс. руб., на юридических лиц — от 10 тыс. руб. до 25 тыс. руб.

Департамент градостроительства и архитектуры администрации города поручил сотрудникам центральных районов еженедельно осуществлять обходы улиц с оживлённым трафиком.

Также районные администрации озвучили перечень зданий, где будут проведены проверки во втором квартале. Так, в Ленинском районе это улицы Разгуляйская, Окулова, Клименко, Николая Островского, Максима Горького, в Дзержинском районе — улицы Комиссара Пожарского, Желябова, Зои Космодемьянской, Фридриха Энгельса, Папанинцев, Трамвайная, Барамзиной, Гатчинская, Овчинникова, Связистов и Подгорная.