Пермский край отнесён к группе регионов «с высокой устойчивостью»

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Фото: Иван Лобанов

Пермский край в марте отнесён к группе регионов «с высокой устойчивостью». Такую оценку ситуации в крае дал фонд «Петербургская политика» в своём ежемесячном рейтинге, который обнародовало агентство «Давыдов.Индекс».

Аналитики фонда дали Прикамью оценку 7.0. Соседями Прикамья в данной категории являются 13 регионов, среди которых такие различные по своей географии, социальному и экономическому состоянию территории, как Москва, Тыва и Татарстан.

По информации агентства, основными событиями марта в регионе стали:

заключение Минстроем РФ и руководством Перми и Березников соглашения о реализации проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город»;

обсуждение губернатором Максимом Решетниковым и главой «Почты России» Николаем Подгузовым дорожной карты проекта по строительству магистрального сортировочного центра в регионе;

открытие в Перми крытого футбольного манежа «Пермь Великая».

Негативные события марта в регионе, согласно исследованиям фонда:

коллективное письмо жителей Александровска Владимиру Путину против объединения городской больницы с краевым медцентром в Березниках; заявление замминистра здравоохранения Михаила Мальцева на общественных слушаниях по вопросу присоединения Александровской городской больницы к Березниковской, что пенсионеры ложатся в больницу, чтобы отдыхать от домашних дел и экономить деньги на продукты; сбор подписей в посёлке Полазна против включения в Добрянский городской округ; обращение работников Кунгурского машиностроительного завода к губернатору с жалобой на невыплату долгов по зарплате и вывоз неизвестными лицами оборудования с банкротящегося предприятия.







