Пермский край отнесён к группе регионов «с высокой устойчивостью»
Пермский край в марте отнесён к группе регионов «с высокой устойчивостью». Такую оценку ситуации в крае дал фонд «Петербургская политика» в своём ежемесячном рейтинге, который обнародовало агентство «Давыдов.Индекс».
Аналитики фонда дали Прикамью оценку 7.0. Соседями Прикамья в данной категории являются 13 регионов, среди которых такие различные по своей географии, социальному и экономическому состоянию территории, как Москва, Тыва и Татарстан.
По информации агентства, основными событиями марта в регионе стали:
заключение Минстроем РФ и руководством Перми и Березников соглашения о реализации проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город»;
обсуждение губернатором Максимом Решетниковым и главой «Почты России» Николаем Подгузовым дорожной карты проекта по строительству магистрального сортировочного центра в регионе;
открытие в Перми крытого футбольного манежа «Пермь Великая».
Негативные события марта в регионе, согласно исследованиям фонда:
коллективное письмо жителей Александровска Владимиру Путину против объединения городской больницы с краевым медцентром в Березниках;
заявление замминистра здравоохранения Михаила Мальцева на общественных слушаниях по вопросу присоединения Александровской городской больницы к Березниковской, что пенсионеры ложатся в больницу, чтобы отдыхать от домашних дел и экономить деньги на продукты;
сбор подписей в посёлке Полазна против включения в Добрянский городской округ;
обращение работников Кунгурского машиностроительного завода к губернатору с жалобой на невыплату долгов по зарплате и вывоз неизвестными лицами оборудования с банкротящегося предприятия.