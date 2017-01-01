КСП Перми предложила мэрии оптимизировать свою структуру В КСП уверены, что подразделения администрации имеют дублирующие функции

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Сегодня, 9 апреля, Контрольно-счётная палата Перми сообщила, что ряд подразделений администрации имеют одинаковые функции, касающиеся поддержания и повышения уровня благоустройства территории города. К такому выводу в КСП пришли после проведения в этом году анализа деятельности администрации города.

Сейчас в муниципалитете вопросами контроля за соблюдением Правил благоустройства занимаются несколько ведомств: территориальные органы, управление внешнего благоустройства и департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Перми, МКУ «Городская коммунальная служба», а также городская административно-техническая инспекция, созданная при МКУ «Пермблагоустройство» в 2018 году.

Согласно выводам КСП, полномочия между подразделениями администрации в части наделения функций, направленных на поддержание и повышение уровня благоустройства, распределены неэффективно. Например, функции, закреплённые за территориальными органами, аналогичны функциям городской административно-технической инспекции.

В КСП считают, что в городе отсутствует системный и комплексный подход к осмотрам территорий в отношении всех сфер благоустройства. Кроме того, в муниципалитете сложилась практика устно или письменно напоминать управляющим компаниям о необходимости приведения придомовой территории в нормативное состояние. Но так как эти напоминания делают без последующего привлечения к административной ответственности, это не мотивирует управляющие компании добросовестно исполнять условия договоров управления.

По результатам экспертно-аналитического мероприятия КСП направило в администрацию города предложения, в том числе по рассмотрению вопроса об оптимизации структуры мэрии и штатной численности МКУ «Городская коммунальная служба» и МКУ «Пермблагоустройство».