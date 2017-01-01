Предпринимателя из Перми оштрафовали за картинку с коноплёй

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Индивидуальный предприниматель занимался розничной продажей муки, на упаковке которой была изображена конопля. Постановлением судьи Кировского районного суда Перми за пропаганду либо незаконную рекламу растений, содержащих наркотические средства, предприниматель был оштрафован на 40 тыс. руб., сообщают в Пермском краевом суде.

Предприниматель обратился в Пермский краевой суд с жалобой, в которой просил постановление районного суда отменить, указывая на отсутствие доказательств совершения им правонарушения.

Судья краевого суда признал доводы жалобы несостоятельными, поскольку в судебном заседании вина индивидуального предпринимателя в совершении административного правонарушения была подтверждена материалами дела, включая заключение эксперта, согласно которому на упаковке товара изображено мужское растение конопли.

Так как факт изображения соответствующего растения на свободно реализуемом товаре подтвердился, судья краевого суда согласился с выводами судьи районного суда о наличии в действиях индивидуального предпринимателя состава административного правонарушения и оставил постановление без изменения, жалобу — без удовлетворения.