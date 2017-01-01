В субботу состоится митинг против вырубки Кировского леса

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Фото: Сергей Копышко

В администрацию города Перми поступило уведомление о предстоящем проведении митинга в защиту Кировского леса и выражении протеста против строительства объектов на участках с лесными массивами. Жители Закамска намерены провести митинг у остановки Ушакова в субботу, 20 апреля, сообщает Пермская гражданская палата.

Сейчас инициативная группа собирает плакаты для проведения митинга и решает организационные вопросы. Главная цель протестной акции — привлечь внимание общества и властей разного уровня к ситуации, которая складывается вокруг леса и зелёных насаждений на участке на ул. Калинина, 84а.

По сообщению ПГП, в январе 2019 года депутаты Пермской городской думы без обсуждения с людьми решили внести изменения в Генплан города по трём участкам Кировского района города общей площадью 39 га (в том числе на ул. Калинина, 84а). На этом месте власти решили выстроить новую краевую инфекционную больницу.

Согласно распространявшейся информации, по проекту, медицинское учреждение займёт только 10 га.

В феврале в ходе Instagram-конференции Максима Решетникова данный вопрос поднимался. По словам главы региона, слух о том, что на площадке, отведённой для строительства больницы, будет построен торговый центр, абсолютно беспочвенен: больничный комплекс займёт только 10 га. Ранее под эту цель Пермской гордумой было отведено 40 га. Планов по строительству объектов на оставшихся 30 га пока нет. «Если вдруг оставшиеся 30 га будут вовлекаться в оборот, предложение пройдёт публичное обсуждение. Сейчас никаких планов по строительству объектов на данной территории у нас нет», — заверил тогда губернатор.