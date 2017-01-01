Максим Решетников ответил на вопросы жителей региона в Instagram

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Губернатор Пермского края провёл очередную, уже третью, прямую линию в Instagram. Глава региона ответил на вопросы, которые касались, в частности, работы коммунальных служб, развитиия здравоохранения, строительства дорог, расселения ветхого и аварийного жилья, и другие.

В частности, Максим Решетников рассказал о том, как в Пермском крае будет проходить так называемая «мусорная реформа». По словам губернатора, во втором квартале 2019 года начнётся предметный разговор на эту тему. Также в начавшемся году будет налажен системный учёт вывозимого мусора, проведена работа по платежам. В следующем году губернатор надеется иметь налаженную схему утилизации «миллиона тонн мусора» в регионе.

Также Максим Решетников рассказал о формировании программы по спасению наследия города Усолье и развитию его туристического потенциала. «Задача поставлена, чтобы произошло аналогично с Белогорьем — появился ещё один туристический центр», — подчеркнул губернатор. Сейчас идут подготовительные работы по проекту: изучается возможность проведения коммуникаций, газа, ремонта дорог, идёт работа по изучению статусов объекта в городе.

Затронул губернатор и масштабные инфраструктурные проекты, в частности речь шла о строительстве Пермской клинической инфекционной больницы №1 в микрорайоне Водники. По словам Максима Решетникова, слух о том, что на площадке, отведённой для строительства больницы, будет построен торговый центр, абсолютно беспочвенен: больничный комплекс займёт только 10 га. Ранее под эту цель Пермской гордумой было отведено 40 га. Планов по строительству объектов на оставшихся 30 га пока нет. «Если вдруг оставшиеся 30 га будут вовлекаться в оборот, предложение пройдёт публичное обсуждение. Сейчас никаких планов по строительству объектов на данной территории у нас нет», — заверил губернатор.

В течение полутора часов общения с жителями одновременно за прямой линией губернатора следили около тысячи человек. Отметим, что на вопросы, задававшиеся в ходе прямой линии, в комментариях отвечали ряд региональных министров. Активны были министр здравоохранения Оксана Мелехова, министр образования Раиса Кассина и другие.