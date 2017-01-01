Межведомственная комиссия провела рейд против нелегальных перевозчиков в Мотовилихинском районе

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Фото: ПМЦ

Фото: Евгений Запискин

Межведомственная комиссии по координации пресечения деятельности нелегальных перевозчиков пассажиров и багажа автомобильным транспортом провела проверку на дорогах Перми. Её участниками стали представители прокуратуры Мотовилихинского района, министерства транспорта Пермского края, сотрудники ГУ МВД, Федеральной службы судебных приставов, сообщают в минтрансе региона.

При проверке автомобилей было выявлено пять нелегальных перевозчиков, осуществлявших свою деятельность без государственной регистрации или без специального разрешения. Сотрудниками полиции составлены протоколы об административных правонарушениях, соответствующие материалы будут направлены в суд.

Впоследствии, для эффективной борьбы с нелегальными перевозчиками, в случае выявления повторных нарушений будет рассматриваться вопрос конфискации транспортных средств.

Кроме того, в рамках данных мероприятий сотрудниками службы судебных приставов проводится проверка наличия у водителей и собственников транспортных средств неоплаченных штрафов, алиментов, задолженности перед бюджетом. В случае выявления таких фактов возможен арест транспортных средств и иного имущества, принадлежащего должнику.

Организаторы выезда обещают, что аналогичные совместные выездные мероприятия будут проводиться регулярно.

Напомним: основной задачей межведомственной комиссии является разработка мероприятий, направленных на профилактику, выявление, предупреждение и пресечение правонарушений, связанных с нелегальной перевозкой пассажиров автомобильным транспортом в Пермском крае.