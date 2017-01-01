Обзор пермского еженедельника «Новый компаньон» от 9 апреля

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Дорогие дороги. На какие дорожные проекты в 2019 году будет потрачено больше всего денег.

Владимир Епанов: Мы наконец-то выстраиваем полноценную вертикаль «Молота». Министр физической культуры и спорта Пермского края — о массовом спорте, проблемах в «Молоте-Прикамье» и планах провести соревнования мирового значения.

Мир человека — мир людей. В галерее «Марис-Арт» открылась выставка к 75-летию профессора Георгия Чагина.

Жильё вместо пива. Представлен проект восстановления исторического здания на ул. Сибирской.

Анастасия Тюрина: Образование — очень стабильный социальный бизнес. Управляющий партнёр Digital Spring Agency — о том, какие проблемы решает цифровизация школ и почему частный бизнес интересуют образовательные проекты.

Елена Базуева: В Прикамье усилилось гендерное неравенство в сфере политики. Профессор кафедры мировой и региональной экономики, экономической теории ПГНИУ — о том, как гендерная дискриминация препятствует развитию региона и страны.

Медведев в городе. Как прошёл визит премьер-министра в Пермь и что всё это значит.

Вишнёвая драма. Пермский театр оперы и балета представил балет «Шахерезада».

Совсем-совсем последняя. В галерее «Уникум» открылась прощальная выставка Натальи Корчёмкиной и Инны Роговой.

Весна, дети, музыка. Зимний фестиваль «Камерата» обзавёлся весенним «ответвлением».

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