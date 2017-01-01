Первые новосёлы въезжают в новостройку от АО «ПЗСП» по адресу ул. Адмирала Макарова, 20а

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Новостройка по ул. Адмирала Макарова, 20а

Фото: пресс-служба АО «ПЗСП»

ПЗСП в очередной раз подтверждает репутацию надёжного застройщика. Все новостройки компания сдаёт точно срок, а некоторые — и раньше срока. Примером стал дом на ул. Адмирала Макарова, 20а, расположенный в Кировском районе Перми. Это небольшой шестиэтажный дом, в нём всего два подъезда. Конструктивные элементы дома произведены на собственных мощностях ПЗСП, объект по традиции сдаётся с полной отделкой «под ключ».

Практически все квартиры в доме были проданы в течение двух недель с момента старта продаж. Люди доверяют ПЗСП как надёжному застройщику, ценят высокий уровень отделки квартир и благоустройства прилегающей территории. На спрос повлияла не только репутация ПЗСП, но и удачное расположение дома в микрорайоне Водники с развитой инфраструктурой и транспортной доступностью, отмечают в компании.

Напомним, дом на ул. Адмирала Макарова, 20а, расположенный в квартале №3150, построен в рамках программы реконструкции застроенных территорий. Сегодня здесь уже сданы в эксплуатацию три дома на ул. Судозаводской, 15, 15а, 17, а в планах — ещё один объект строительства.

Кстати, если вы не успели приобрести квартиру в доме по адресу Адмирала Макарова, 20а, но хотите проживать в этом районе, у вас есть возможность купить квартиру в строящемся доме от ПЗСП по адресу 5-я Каховская, 8в.

Выбрать свою новую квартиру и следить за ходом строительства дома онлайн можно на сайте pzsp.ru.

Более подробная информация — по телефону горячей линии 8-800-300-7977. Проектная декларация — на сайте наш.дом.рф.

Застройщик — АО «ПЗСП».