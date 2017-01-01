Пермский край занял 23-е место по вовлечённости населения в малый бизнес

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Прикамье расположилось между Удмуртией и Калужской областью по вовлечённости населения в малый бизнес — на 23-й строчке среди 85 исследованных регионов. Об этом говорят данные «Рейтинга регионов», опубликованного РИА «Новости».

Согласно данным, в регионе 15,7% населения (от трудоспособного населения) работают в сфере малого бизнеса. Оборот на одного работника в год составляет 3,6 млн руб.

Как отмечается в исследовании, если в Европе доля занятых в малом бизнесе составляет примерно 70% трудоспособного населения, то в среднем по России этот показатель равен 15,5%. Лидером по вовлечённости стала Калининградская область (24,9% населения), аутсайдером — Ингушетия (1,6%).

Вообще, доля занятых в малом бизнесе от 20% и выше зафиксирована лишь в шести регионах: Новосибирской области (24,1%), Санкт-Петербурге (23,4%), Москве (23,1%), Хабаровском крае (21,8%) и Нижегородской области (21,2%).