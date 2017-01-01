Instagram-конференция Максима Решетникова запланирована на четверг
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Губернатор Прикамья Максим Решетников вновь будет общаться с жителями края в Instagram. Онлайн-конференция состоится 11 апреля в 20:00.
Глава региона призвал пермяков оставлять в комментариях к записи интересующие вопросы.
Это будет уже шестая Instagram-конференция главы региона.
21 марта, в ходе прошлой подобной встречи, губернатор Пермского края успел ответить на 43 вопроса. Прямой эфир губернатора собрал почти 7 тыс. зрителей, единовременно за ним следили почти 1000 человек.
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