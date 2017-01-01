В этом году отремонтируют 114 пермских дворов

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В Перми уже третий год подряд благодаря федеральному финансированию реализуется программа «Формирование современной городской среды». В рамках этой программы проводится комплексное благоустройство дворов.

Как сообщили в департаменте ЖКХ администрации Перми, по результатам работы общественных комиссий для включения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 2019—2022 годы было рекомендовано 185 территорий, прилегающих к многоквартирным домам, по предложениям, поступившим в 2019 году. Всего, с учётом ранее включённых в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» дворов, в 2019 году планируется отремонтировать 114 дворов, прилегающих к 210 многоквартирным домам, остальные дворовые территории — в 2020—2022 годы.

Заместитель главы администрации Перми Игорь Субботин поручил начать работы по благоустройству дворовых территорий уже в середине мая и завершить до середины сентября.

Все вопросы по благоустройству дворов и перечню работ собственники решают и утверждают на общих собраниях.

В рамках этой программы в 2017 году было благоустроено 185 дворов, объединяющих 269 многоквартирных домов, в 2018 году отремонтирован 91 двор, объединяющий 216 домов.