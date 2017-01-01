«Пермский квартал» проиграл суд главе Перми

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ООО «Пермский квартал» не сумело выиграть судебный иск к Дмитрию Самойлову — в резолютивной части решения от 5 апреля по делу А50-1827/2019, сказано: «В удовлетворении требований отказать».

Поводом для судебного разбирательства стало отклонение внесения изменений в правила землепользования и застройки, которые запрашивал застройщик.

А именно: установить «зону обслуживания и деловой активности местного значения» (Ц-2) на участке по адресу ул. Уинская, 2, чтобы построить многоквартирный дом. В данный момент участок относится к «зоне рекреационного назначения» (Р-1).

Отметим, что представители ООО «Пермский квартал» несколько раз обращались в городскую комиссию по землепользованию и застройке, чтобы начать процедуру смены зонирования, но все попытки не увенчались успехом.

Примечательно, что в феврале компания выиграла другой судебный процесс — к департаменту градостроительства и архитектуры горадминистрации. Поводом стало решение департамента отклонить проект планировки территории на этот же участок. Мотивировка компании — участок находится в собственности «Пермского квартала», и отнесение его к функциональной зоне «СТН-Г» («зона многофункциональной жилой застройки») позволяет застройщику возводить жильё.