Прямую линию по НТО и наружной рекламе проведут прокуратура и власти Перми

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Администрация Перми и прокуратура 10 апреля проведут прямую линию по вопросам размещения нестационарных торговых объектов и рекламных конструкций в Перми.

Предпринимателей призывают обратиться по вопросам получения субсидий, нарушения их прав, а также в случае создания административных барьеров деятельности.

Звонки с вопросами на данные темы принимаются 10 апреля с 11:00 до 12:00 по телефону 2-059-059.