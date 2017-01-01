У Елены Лопаевой появилось подразделение «внутреннего контроля»

Ответственным за борьбу с коррупцией внутри правительства назначен Андрей Соловьёв

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В аппарате правительства Пермского края учреждён новый департамент внутреннего контроля, сообщают в правительстве региона. Его задачи — обеспечение безопасности, защита информации и осуществление взаимодействия с правоохранительными, контрольными и надзорными органами, контроль за внутриобъектовым режимом, в том числе с использованием мобильного многокамерного телевизионного комплекса.

Директором департамента назначен сотрудник органов госбезопасности Андрей Викторович Соловьёв. В 1992 году он окончил Пермское высшее военное командно-инженерное Краснознамённое училище ракетных войск им. Маршала Советского Союза В. И Чуйкова по специальности «физико-энергетические установки». Служил в Вооружённых силах РФ, органах госбезопасности. В период с 2009 по 2012 год замещал должности государственной гражданской службы в администрации губернатора Пермского края: сначала был советником губернатора, а затем возглавлял департамент внутреннего контроля администрации. Имеет опыт работы в сфере безопасности в коммерческих организациях.



Департамент находится в прямом подчинении заместителя председателя правительства — руководителя аппарата правительства Пермского края Елены Лопаевой.



По словам источника «Нового компаньона», это решение направлено на усиление фигуры Лопаевой. «Возможно, такое решение связано с внутренними конфликтами между администрацией губернатора и аппаратом правительства», — говорит собеседник.