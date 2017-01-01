В Перми снова ищут подрядчика на строительство спортивной базы «Летающий лыжник»

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Администрация Перми объявила аукцион на выполнение работ по строительству спортивной базы «Летающий лыжник» по адресу ул. Тихая, 22.

Начальная цена контракта — 81,9 млн руб. Заявки принимаются до 22 апреля. Сам аукцион должен состояться 29 апреля. Работы требуется выполнить до 20 декабря 2019 года.

Отметим, как сообщал «Коммерсант-Прикамье» в сентябре прошлого года, контракт на 82,436 млн руб. на строительство спортивной базы «Летающий лыжник» как единственному участнику аукциона достался ООО «АрТель» (Московская область). За 335 дней с момента заключения контракта подрядчик должен был построить двухэтажный спортцентр площадью 2,4 тыс. кв. м.

В ноябре пресс-служба администрации Перми сообщила, что работы на строительной площадке уже начались.