«Пермгорэлектротранс» будет обслуживать ещё один городской автобусный маршрут

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МКУ «Гортранс» признало аукцион на выполнение перевозок маршрутом №60 «Детский дом культуры имени Кирова» — «Комсомольская площадь» не состоявшимся. Подана лишь одна заявка от МУП «Пермгорэлектротранс». Согласно протоколу, размещённому на сайте госзакупок, она признана соответствующей требованиям.

Именно с ПГЭТ планируется заключить контракт по начальной максимальной цене 79 млн 336 тыс. руб.

Напомним, что в марте администрация Перми подвела итоги аукционов на осуществление регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам №3 и №62. На торги по данным маршрутам также было подано только по одной заявке — от МУП «Пермгорэлектротранс».

Торги были признаны не состоявшимися. «Пермгорэлектротранс» заключил контракты по максимальной цене. Для контракта на обслуживание маршрута №3 максимальная стоимость составляет 63,9 млн руб., на маршрут №62 — 37,2 млн руб.