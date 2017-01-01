В Прикамье продолжают действовать две ледовые переправы

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На территории Пермского края по состоянию на 7 апреля продолжают действовать две ледовые переправы, сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Одна переправа — от посёлка Тюлькино до деревни Тюлькино — находится в Соликамском городском округе, другая — в Гайнинском районе между посёлком Гайны и ООО «Верхнекамье Лес».

Напомним, всего в зимний период в регионе действовали 14 ледовых переправ. Самая протяжённая из них располагалась в Оханском районе. Ее длина по реке Кама составляла около 3 км. Переправа соединяла Оханск и посёлком Югокамский.