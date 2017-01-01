Администрация Усть-Качки выплатит штраф за несанкционированные свалки около местного кладбища

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Администрация Усть-Качкинского сельского поселения выплатит административный штраф в размере 300 тыс. руб. за загрязнение земель и почв на особо охраняемой природной территории, сообщает пресс-служба пермского краевого суда.

В июле пошлого года министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края проводило плановый осмотр охраняемого ландшафта «Усть-Качкинский». Так, по периметру местного кладбища было выявлено пять несанкционированных свалок.

Ещё в конце ноября прошлого года постановлением заместителя государственного инспектора Пермского края в области охраны окружающей среды администрацию Усть-Качки признали виновной по ст.8.39 КоАП РФ. Однако администрация обжаловала постановление должностного лица в Пермском районном суде Пермского края.

Судьей Пермского районного суда жалоба оставлена без удовлетворения. Согласно федеральным законам «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и «О погребении и похоронном деле» обязанность по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения находится в ведении органов местного самоуправления. Судья Пермского краевого суда согласился с выводами и оставил постановление госинспектора и решение судьи районного суда без изменения.

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