В Коми-пермяцком округе объединят три учреждения профобразования

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Кудымкарский педагогический колледж, Коми-Пермяцкий политехнический техникум и Коми-Пермяцкий техникум торговли и сервиса объединят в одно учебное заведение, сообщает «Парма-Новости».

Процесс реорганизации начнется в апреле текущего года. Отмечается, что выпускники 2019 года закончат образовательные учреждения в той юридической форме, в которой поступали на обучение.

По информации источника, должность директора нового учреждения займет ныне директор Коми-Пермяцкого политехнического техникума Галина Ахиярова. Информацию о назначении директора в министерстве не подтвердили. В минобре заверили, что сокращения педагогического персонала не предвидится.