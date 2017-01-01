Экс-глава Прикамья Юрий Трутнев в очередной раз стал самым богатым чиновником Правительства РФ

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Юрий Трутнев

Фото: Константин Долгановский

Годовой доход бывшего губернатора Пермской области, ныне вице-премьера правительства РФ, полпреда ДФО Юрия Трутнева составил 538 млн руб. По итогам 2018 года он стал самым богатым чиновником правительства РФ.

Так, за год Юрий Трутнев увеличил доход с 356,940 млн руб. (такая сумма была задекларирована в 2017 году) до 538 млн руб.

Вице-премьер правительства, как и в прошлом году, владеет автомобилем BMW Х6 М50D, совместно с супругой — автомобилями Porsche Cayenne Turbo, Mercedes-Benz ML 350 4 Matic, квадроциклом ATV Polaris, автоприцепом Tiki Treiler X300L и снегоходом Bombardier INC. Вместо задекларированного в 2017 году Nissan Patrol указан Toyota Highlander.

В прошлом году Юрий Трутнев в совместной собственности с супругой задекларировал два жилых домах площадью 345 и 170 кв. м и земельный участок площадью 3 тыс. 742 кв. м. Теперь в собственности семьи вице-премьера — один жилой дом площадью 819 кв. м и земельный участок 7 тыс. кв. м.

Как сообщил «Коммерсант-Прикамье» пресс-секретарь вице-премьера Тимур Чернышев, основные доходы Юрия Трутнева в 2018 году были сформированы за счет продажи принадлежащего ему недвижимого имущества и «в результате продажи ценных бумаг, находившихся в доверительном управлении». Тимур Черышев пояснил, что господин Трутнев «полностью вышел из принадлежавших ему ценных бумаг».

Отметим, что Юрий Трутнев не в первый раз занимает лидирующий по уровню доходов пост среди членов правительства РФ. За 2009 год он заработал более 155 млн руб. В 2012 году сумма доходов господина Трутнева увеличилась до 210 млн руб.

Напомним, 63-летний Юрий Трутнев родился в Полазне. В 1996 году он был избран мэром Перми, а в 2000 — губернатором Пермской области. В 2004 году Трутнев стал министром природных ресурсов и экологии России. С 2012 по 2013 год он работал помощником президента Путина, после чего вернулся в правительство России на должность вице-премьера. С 2013 Юрия Трутнев также является полномочным представителем Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.