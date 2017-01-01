Максим Решетников: Дмитрий Медведев провёл в Перми часа три, но работы было на полноценный день

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Губернатор Пермского края Максим Решетников в интервью журналисту Леониду Давыдову рассказал об итогах визита в регион премьер-министра России Дмитрия Медведева. Напомним, председатель правительства был в Перми один день – 2 апреля.

- Сам факт такого визита – признак доверия к региону. Это и возможность что-то показать. Да, по продолжительности это было часа три, но фактически по насыщенности это был как полноценный девятичасовой рабочий день минимум, - отметил губернатор.

Максим Решетников напомнил, что Дмитрий Медведев успел побывать в пермской поликлинике и оценил уровень цифровизации медицины, далее он поехал в технопарк, где познакомился с достижениями в сфере роботизации. И в заключении визита провёл встречу с представителями бизнеса, где обсудил насущные проблемы частного сектора, где «за час было обсуждено десяток тем».

Максим Решетников, губернатор Пермского края:

- На встрече я поднял четыре вопроса: строительство новой сцены театра опера и балета, попросил включить его в инвестиционную программу правительства на 2020-22 годы, также затронул переезд инфекционной больницы, и решили два вопроса по дорогам.