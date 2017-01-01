Аренда однокомнатных квартир в Перми подешевела на 80 рублей

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Аналитики портала о недвижимости domofond.ru провели исследование динамики цен аренды однокомнатных квартир в регионах России. Всего были исследованы 79 регионов, в том числе и Пермский край.

Так, по итогам I квартала 2019 года средняя цена аренды «однушки» в Прикамье составила 12 206 руб. Это на 0,7% (или на 80 руб.) меньше, чем в IV квартале 2018 года (12 286 руб.).

При этом по стране средняя стоимость аренды увеличилась на 0,5%. Если в IV квартале 2018 года ставка равнялась 15 769 руб. в месяц, то в I квартале 2019-го — 15 843 руб.

Из 79 регионов повышение ставок зафиксировано в 48 субъектах. Из них в 22 регионах рост превысил 1,5%, а в семи оказался более 3%.

Средняя стоимость аренды снизилась в 30 регионах. Из них в 12 ставки уменьшились более чем на 1,5%.