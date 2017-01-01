Сторонники Навального учредили неофициальное реготделение партии

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Пермские сторонники политика Алексея Навального заявили об учреждении регионального отделения партии «Россия будущего». Председателем стал Иван Ухов. Примечательно, что «головная» партия не зарегистрирована в минюсте.

Отметим, это не первая попытка создать реготделение, в частности, летом прошлого года также было объявлено о создании реготделения, но юридической регистрации не последовало.