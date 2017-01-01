«Парма» вновь проиграла в чемпионате

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Фото: vtb-league.com

Пермский баскетбольный клуб «Парма» проиграл в очередном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. На этот раз сильнее оказалась польская «Зелена Гура». Итоговый счёт 72:92.

Фактически, пермяки вели игру лишь в первой четверти, все остальные отрезки остались за гостями. Показательной стала третья четверть, за которую «Парма» сумела набрать лишь пять очков. Начиная со второй половины матча преимущество поляков ни разу не вызывало сомнений. Примечательно, что «Зелена Гура» до матча имела практически одинаковые показатели с «Пармой», но победа позволила им немного оторваться в турнирной таблице и прервать серию поражений из семи матчей.

Пермская же команда так и осталась на 13-м месте с четырьмя победами и 19 поражениями в нынешнем сезоне.

Лучшими у «Пармы» стали: Эйгирдас Жукаускас (16очков), Кен Браун (12 очков + 6 передач), Константин Буланов (12 очков).

Вячеслав Шушаков, главный тренер «Пармы»:

— Игра показала — чтобы удержать хороший настрой нужно попадать открытые броски в нападении, но, их-то и не хватило, особенно в третьей четверти. Команда из Польши совершила важные попадания и нашла свой ритм. В нашей команде не нашлось лидера, который потащил бы всех за собой.

Следующий матч пермяки вновь проведут дома – в воскресенье, 14 апреля, с эстонским «Калевым». Эта игра станет последней домашней в нынешнем чемпионате.