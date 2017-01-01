Пермские бизнес-эксперты оценили итоги визита Дмитрия Медведева в Пермь

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Во вторник, 2 апреля, премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев посетил Пермь с рабочей поездкой. Глава правительства побывал в городской клинической поликлинике №2 и технопарке «Морион Digital», где ознакомился с цифровизацией в сфере здравоохранения и разработками интернета вещей, встретился с предпринимателями и объявил о присвоении Нытве статуса ТОСЭР.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Анатолий Маховиков считает, что для бизнес-сообщества визит Дмитрия Медведева — знаковое мероприятие, в рамках которого обсуждались актуальные вопросы развития предпринимательства и экономики Пермского края. По его мнению, предприниматели активно включились в обсуждение проблемных вопросов, и разговор был действительно открытым и содержательным. «В ходе встречи с пермским бизнесом Дмитрий Анатольевич рассказал о реализации важных для поддержки предпринимательства решениях, продемонстрировав заинтересованность в развитии и улучшении условий ведения предпринимательской деятельности, а также выразил реальную готовность к реализации озвученных предложений субъектов бизнеса края. Также позитивно то, что предприниматели не только указывают на проблемы, но и предлагают пути их решения», — заявил Анатолий Маховиков «Новому компаньону».

В частности, предприниматели попросили Дмитрия Медведева возобновить программу льготного кредитования бизнеса, чтобы в ней могли аккредитоваться местные банки. Дмитрий Медведев заверил, что они обязательно возобновят программу, расширят список региональных банков и даже рассмотрят возможность снижения ставки. Анатолий Маховиков отметил, что решение вопроса о доступности к комфортным кредитным ресурсам позволит обеспечить новый виток развития предпринимательства.

Председатель пермского регионального отделения «Деловой России», директор ООО «Краснокамский РМЗ» Дмитрий Теплов рассказал, что проблема льготного кредитования является актуальной для малого и среднего бизнеса ещё с 2008 года, так как в кризис кредитный портфель для малого и среднего бизнеса упал и сейчас практически не растёт.

Раньше была льготная программа кредитования, которую разработала московская корпорация МСП (ставки 10,6% для малого бизнеса и 9,6 — для среднего). Но, по словам Дмитрия Теплова, там было много ограничений и большой популярности программа не получила. В 2018 году появилась программа, где банки самостоятельно выдают кредиты малому и среднему бизнесу под 6,5%, а потом получают разницу между 6,5% и рыночной ставкой из федерального бюджета. «Плохо, что в этом году ставку подняли до 8,5%. Это немного высоковато, но в целом ставка всё равно является нормальной и привлекательной», — отметил эксперт.

Если в прошлом году в программе было аккредитовано лишь небольшое количество банков, то с начала этого года их число выросло до 70. «Мы как «Деловая Россия» видим оживление инвестиционной активности. В 2019 году перед нашим регионом поставлена задача — выдать льготных кредитов на сумму не менее 15 млрд руб. Главное, чтобы наши банки тоже включились в эту работу», — добавил Дмитрий Теплов.

Также в ходе своего визита Дмитрий Медведев объявил о том, что 30 марта подписал постановление Правительства РФ присвоении Нытве статуса ТОСЭР. «Надеюсь, что будет создано значительное количество рабочих мест, организовано производство, и общая ситуация улучшится», — отметил высокопоставленный гость.

По словам Дмитрия Теплова, в Нытве всегда было много проектов со стороны малого и среднего предпринимательства, а этот статус позволит им стать ещё успешнее. «ТОСЭР — это существенные налоговые льготы. Налог на прибыль составляет 5% вместо 20%, страховые взносы — 7,6% вместо 30%, налог на имущество — 0% вместо 2,2%, а налог на землю — 0% вместо 1,5%. Конечно, это очень привлекательные условия. Так как, если ты работаешь на общей системе налогообложения, налоговая нагрузка очень существенна», — пояснил председатель пермского регионального отделения «Деловой России».