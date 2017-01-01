Прикамье рассчитывает на федеральную поддержку строительства нового здания оперного
Пермский край сможет получить федеральное финансирование на строительство нового здания театра оперы и балета в 2020 году. Об этом по итогам встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым рассказал губернатор Пермского края Максим Решетников в интервью телеканалу РБК-Пермь.
По словам главы региона, вопрос был поднят в непубличной части беседы с главой правительства.
Максим Решетников, губернатор Пермского края:
— Сейчас идет проектирование, и, к сожалению, к моменту, когда будет приниматься решение, у нас не будет заключения госэкспертизы. Но Дмитрий Анатольевич написал очень сильную резолюцию, и наши шансы на попадание в инвестиционную программу увеличились.
Объём предполагаемой федеральной дотации пока не озвучивают.
Напомним, новую сцену театра оперы и балета планируется разместить в Разгуляе, рядом со сквером Татищева.