Около тысячи пермяков уже собрались писать «Тотальный диктант»

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Фото: Константин Долгановский

Регистрация на участие в образовательной акции «Тотальный диктант» началась в среду, 3 апреля, и к моменту публикации материала количество желающих написать диктант в Пермском крае достигло 1000 человек.

Участникам акции предстоит написать текст писателя и литературоведа Павла Басинского: по традиции автором «Тотального диктанта» стал лауреат литературной премии «Большая книга». Сам Басинский будет диктовать свой текст в Таллине — именно этот город выиграл право называться столицей «Тотального диктанта».

Тем, кто хотел бы написать диктант в необычной обстановке, стоит поторопиться. В Ботаническом саду ПГНИУ места уже закончились, но ещё можно успеть записаться на диктант в историческом парке «Россия — моя история», в Музее пермской артиллерии или в Доме актёра, где диктовать будет директор этого учреждения, актриса Театра-Театра Елена Старостина. Кроме открытых площадок, где существует свободная регистрация, будут работать несколько закрытых: в диктанте примут участие военные части и исправительные учреждения, а также приют для бездомных «Территория передышки». Участие в акции для контингента этих учреждений будет сугубо добровольным.

«Тотальный диктант» в 2019 году в очередной раз расширил географию: по всему миру будут работать более 3100 площадок. На территории России диктант напишут в 772 населённых пунктах, за рубежом к проекту присоединятся 340 городов 79 стран. Среди них — ОАЭ, Перу и Мьянма, которые примут участие в акции впервые. «Тотальный диктант» охватит 19 часовых поясов на всех шести континентах планеты. По оценкам организаторов, в акции примут участие более 250 тыс. человек. Учитывая активность стран Западного полушария, в этом году автор диктанта написал не три отрывка для разных часовых поясов, а четыре: три будут написаны в разных часовых поясах России и Европы, а четвёртый — в странах Америки.

Тотальный диктант — 2019 пройдёт 13 апреля в 13:00.