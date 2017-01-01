Владимир Гурфинкель разработает концепцию использования общественных пространств завода Шпагина на время проведения Дягилевского фестиваля Работа проходит в режиме «пробы»

Твитнуть Поделиться Поделиться

В начале апреля несколько изданий «назначили» Владимира Гурфинкеля, недавно покинувшего должность главного режиссёра Театра-Театра, на место художественного руководителя культурного кластера «Завод Шпагина». По информации «Нового компаньона», основой для подобных предположений стало предложение режиссёру от краевого минкульта попробовать разработать концепцию использования общественных пространств завода во время проведения Дягилевского фестиваля 2019 года.

По словам источника в минкульте, «Владимир Львович вместе с Иреной Чеславовной (Ярутис, художница) гуляют по заводу Шпагина и думают, как всё это использовать». Тот же источник пояснил, что речь идёт лишь об открытых площадках, поскольку в помещениях цехов №4 и №5, а также в здании заводоуправления будет работать сам Дягилевский фестиваль, в частности — образовательная программа и фестивальный клуб.

Представитель минкульта подчеркнул, что речь идёт о пробной работе и какие-то официальные действия будут предприняты только в том случае, если идеи режиссёра найдут одобрение.

Владимир Гурфинкель информацию подтвердил, но сказал, что комментировать не готов, пока нет официально оформленного договора. Он сказал, что с интересом отнёсся к предложенной задаче, поскольку «Необходима идея места, чтобы место ожило. А если идеи нет, то лучше просто ничего не трогать, потому что у этого места своя история, свой характер».

Режиссёр считает, что его «назначение» на новую должность произошло потому, что он публично призвал молодых творческих людей предлагать свои проекты для завода Шпагина.