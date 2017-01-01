В ближайшее время новых ТОСЭР в Прикамье не появится

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Как пояснил глава региона Максим Решетников в интервью телеканалу РБК Пермь по итогам визита Дмитрия Медведева в Прикамье, сейчас на федеральном уровне стоит задача не увеличивать количество созданных ТОСЭР, а «доводить их до ума».

Губернатор сообщил, что в Российской Федерации создано 80 ТОСЭР, но многие из них не очень справляются со взятыми на себя обязательствами. Поэтому Минэкономразвития РФ нужно будет разработать методики оценки эффективности и продумать процедуру отзыва статуса ТОСЭР у неэффективных территорий. Дело в том, что ТОСЭР даёт значительные преимущества, и, по словам Максима Решетникова, «раздавать их напрасно было бы слишком расточительно».

Поэтому, вероятнее всего, в ближайшее время в Прикамье количество территорий с льготным статусом увеличивать не будут: в качестве ТОСЭР будут развиваться только Нытва и Чусовой. Но это не означает, что в Прикамье не будут заниматься развитием Красновишерска, Юго-Камского и других моногородов Пермского края, отметил глава региона.

Напомним, заявка на создание ТОСЭР в Нытве находилась на рассмотрении в Минэкономразвития России с конца 2017 года. Глава Прикамья вёл переговоры с федеральными коллегами, чтобы ускорить получение долгожданного статуса. 30 марта Дмитрий Медведев подписал постановление Правительства РФ о создании ТОСЭР «Нытва». По словам Максима Решетникова, пока подтверждена готовность по пяти проектам резидентов Нытвы общей суммой инвестиций в 400 млн руб., на 300 рабочих мест.