«Работы закончим к 300-летию Перми» Обнародован окончательный проект реконструкции здания пивзавода на ул. Сибирской

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Так будет выглядеть здание по Сибирской,35 Эскиз проекта предоставлен АО «Эрон»

Архитектор-реставратор Геннадий Воженников обнародовал окончательный проект реставрации здания бывшего пермского пивоваренного завода, расположенного по адресу ул. Сибирская, 35.

Так будет выглядеть здание по Сибирской,35 Эскиз проекта предоставлен ООО «Студия М»

По его словам, именно так и будет выглядеть историческое здание. Но о точных датах начала работ говорить пока рано.

«Сейчас он будет проходить стадию строительной экспертизы, без которой невозможно начать работы», — отметил архитектор-реставратор. По его оценкам, работы должны начаться в этом году, скорее всего осенью. «В любом случае, здание полностью должно быть готово к 300-летию Перми», — пояснил Воженников.

Эксперт отметил, что фактически это будет восстановленное здание. Часть исторического фасада, которую сейчас можно увидеть на Сибирской, и будет «выпилена», спущена на землю и либо интегрирована в новую стену, либо к ней прикреплена. Это будет часть, размером от 1,5 до 2 м. Технологически сложно вырезать более крупный «кусок». Полностью оставлять фасад невозможно с точки зрения безопасности. Восстановленный объект будет максимально вписан в историческую архитектуру улицы.

Кроме того, здание изменит функцию — оно точно не станет вновь пивоваренным заводом, а будет административно-жилым: на первом этаже разместятся торговые площади, на втором — офисы, а выше будут квартиры.



Напомним, с конца XIX века на этом месте открыто пивоваренное производство в малоэтажных корпусах. Привычное пермякам четырёхэтажное здание было построено в 1912 году. Фактически производство алкогольной продукции производилось там до середины 1980-х годов. После перенесения производства в район Липовой горы здание приходило в негодность.



По словам Воженникова, оно фактически простояло без отопления и части кровли 22 года — с 1985 по 2007 год. После этого оно было разобрано, кроме фасадной части, и укреплено, чтобы предотвратить окончательное разрушение. В начале 2000-х годов его из муниципальной собственности выкупило ЗАО «Б.С.Т.» с намерением реконструировать. В 2017 году его выкупило АО «Пермглавснаб».