«Работы закончим к 300-летию Перми»
Обнародован окончательный проект реконструкции здания пивзавода на ул. Сибирской
Архитектор-реставратор Геннадий Воженников обнародовал окончательный проект реставрации здания бывшего пермского пивоваренного завода, расположенного по адресу ул. Сибирская, 35.
По его словам, именно так и будет выглядеть историческое здание. Но о точных датах начала работ говорить пока рано.
«Сейчас он будет проходить стадию строительной экспертизы, без которой невозможно начать работы», — отметил архитектор-реставратор. По его оценкам, работы должны начаться в этом году, скорее всего осенью. «В любом случае, здание полностью должно быть готово к 300-летию Перми», — пояснил Воженников.
Эксперт отметил, что фактически это будет восстановленное здание. Часть исторического фасада, которую сейчас можно увидеть на Сибирской, и будет «выпилена», спущена на землю и либо интегрирована в новую стену, либо к ней прикреплена. Это будет часть, размером от 1,5 до 2 м. Технологически сложно вырезать более крупный «кусок». Полностью оставлять фасад невозможно с точки зрения безопасности. Восстановленный объект будет максимально вписан в историческую архитектуру улицы.
Кроме того, здание изменит функцию — оно точно не станет вновь пивоваренным заводом, а будет административно-жилым: на первом этаже разместятся торговые площади, на втором — офисы, а выше будут квартиры.
Напомним, с конца XIX века на этом месте открыто пивоваренное производство в малоэтажных корпусах. Привычное пермякам четырёхэтажное здание было построено в 1912 году. Фактически производство алкогольной продукции производилось там до середины 1980-х годов. После перенесения производства в район Липовой горы здание приходило в негодность.
По словам Воженникова, оно фактически простояло без отопления и части кровли 22 года — с 1985 по 2007 год. После этого оно было разобрано, кроме фасадной части, и укреплено, чтобы предотвратить окончательное разрушение. В начале 2000-х годов его из муниципальной собственности выкупило ЗАО «Б.С.Т.» с намерением реконструировать. В 2017 году его выкупило АО «Пермглавснаб».