В этом году в детских садах Прикамья не хватит около 2,5 тыс. мест



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Вчера, 4 апреля, на выездном заседании постоянно действующей рабочей группы Законодательного собрания по рассмотрению вопросов строительства объектов общественной инфраструктуры министр образования Раиса Кассина сообщила, что до 2020 года в Прикамье планируется построить 24 детских сада на 4755 мест. Инвестиции составят более 3 млрд руб., сообщает пресс-служба краевого парламента.

По данным, обнародованным министром, 1 сентября этого года в Перми место в детском саду не получат 1237 детей, в Пермском районе — 893 ребёнка, в Кудымкаре — 150 детей, в Лысьве — 120 детей. Кроме того, в 15 муниципальных образованиях Пермского края работают 49 деревянных зданий детских садов, построенных до 1970 года.

Также в 2019—2021 годах в крае запланировано строительство 26 школ на 14 650 мест. В первую очередь в трёхлетний план попали здания школ, которые находятся в аварийном состоянии. Реализация проекта потребует более 7,5 млрд руб.