Глава города обнародовал планы по дорожным работам на год

Твитнуть Поделиться Поделиться

Дмитрий Самойлов на своей страничке в соцсети Instagram написал о планах по дорожным работам на этот год. По его словам, в Перми будет отремонтировано 25 объектов в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Уже объявлены все конкурсные процедуры, в конце апреля будут определены подрядчики, сами работы начнутся в начале мая.

Дмитрий Самойлов отметил, что нынешний дорожный сезон будет «очень напряжённым»:

— Предыдущие два года с перекрытием Северной дамбы, Уральской, Островского были репетицией перед работами, которые предстоит сделать в ближайшие годы. Сейчас идёт реконструкция улицы Революции на участке от Комсомольского проспекта до Сибирской, летом заходим на важный участок от Куйбышева до Компроса. Завершается капремонт улицы Уральской от цирка до Землячки, подрядчик уже начал работы на Крупской в сторону площади Дружбы. Значимый объект — улица Луначарского от Клименко до Крисанова. Серьёзные работы предстоят на трёх участках улицы Пермской. После Дня города стартуем с комплексным благоустройством Компроса от Соборной площади до улицы Пермской. По всем объектам предстоящего ремонта поручил проработать оптимальные схемы организации движения.



