В крае появились шесть дополнительных площадок размещения отходов



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Фото: Игорь Катаев

Министерство ЖКХ и благоустройства Пермского края скорректировало региональную схему обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Работа по обновлённой схеме началась с 1 апреля, сообщает сайт губернатора и правительства региона.

Ранее в Пермском крае действовали 13 объектов размещения отходов. Министерство включило в территориальную схему шесть дополнительных площадок, расположенных в Очёре, Нытве, Губахе, Чайковском, Лысьве и в деревне Ключики Пермского района. Суммарные мощности новых объектов позволят принимать 254 тыс. т отходов в год.

Как пояснили в ведомстве, корректировка схемы позволила снизить нагрузку на уже действующие объекты и оптимизировать транспортные потоки. Одной из основных задач, которые удалось решить, стала разгрузка полигона в Чернушке. С 1 апреля объект принимает отходы только Чернушинского района.

Александр Шицын, и. о. министра жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края:

— Министерство будет вести работу по методологической корректировке действующей схемы в течение всего 2019 года. По итогам года работы регионального оператора мы поймём реальные показатели образования отходов в регионе. Кроме того, сейчас ведомство анализирует действующие нормативы накопления твёрдых коммунальных отходов для населения и юридических лиц.