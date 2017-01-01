Олег Чиркунов зарегистрировал в Перми благотворительный фонд
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Бывший губернатор Пермского края Олег Чиркунов зарегистрировал в Перми благотворительный фонд «Норпексаль Фонд». Регистрация организации произошла 19 марта. Директором фонда стал Алексей Бодров, ранее курировавший юридические вопросы в пермских компаниях группы ЭКС, сообщает «Коммерсант-Прикамье».
Олег Чиркунов пояснил изданию, что у него нет желания делать деятельность этого фонда публичной. Поэтому цели и задачи фонда не раскрываются.
Отметим, что у бывшего губернатора имеется холдинг «ЭКС», под управлением которого находятся такие объекты коммерческой недвижимости, как ТРК «Семья» и ТЦ «ЦУМ».
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