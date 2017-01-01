Назначен новый председатель ТИК Мотовилихинского района Перми

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Решением Избирательной комиссии Пермского края новым председателем ТИК Мотовилихинского района назначена член комиссии Ольга Беркутова.

Вакансия председателя ТИК стала вакантна в феврале 2019 года после перехода Людмилы Ядвиго, возглавлявшей комиссию с 2016 года, на другую работу.

Назначение председателя предварял обстоятельный подбор и анализ, в ходе которого были оценены профессиональные навыки в сфере избирательного процесса более 10 кандидатур как из системы избирательных комиссий, так и специалистов из иных сфер.

В связи с этим по совокупности факторов, Избирательная комиссия Пермского края приняла решение утвердить председателем ТИК Мотовилихинского района Перми опытного специалиста в избирательной сфере — Ольгу Беркутову. Она работает в системе комиссий с 1996 года. За это время являлась членом участковых и территориальных комиссий, работала системным администратором ГАС «Выборы», имеет награды Центральной избирательной комиссии и Избирательной комиссии Пермского края.

Председатель Избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин:

— ТИК Мотовилихинского района Перми — наиболее крупная в Пермском крае как по числу УИК, так и по количеству проживающих избирателей. Кроме того, в период кампаний на территории района расположены три округа ЗакСобрания и еще пять Пермской городской Думы. Такой объём работы и ответственности требует от каждого члена комиссии высокого профессионализма, чёткого исполнения своих обязанностей и слаженной работы, что должен будет обеспечить новый председатель.