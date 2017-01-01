Пермяки чаще всего ищут новую работу по понедельникам



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В первом квартале 2019 года жители Перми чаще всего просматривали вакансии по понедельникам. Об этом сообщается в аналитическом отчёте рекрутингового портала зарплата.ру

Судя по отчёту, пермяки не просто особо активно ищут работу по первым дням недели, но ещё и в промежутке с 14 до 16 час. Большинство из соискателей — женщины, а наиболее популярный метод поиска — смартфоны (60%). Через планшеты работу ищут только 3% пермяков.



По возрастному критерию больше всего соискателей — в возрасте 25—34 лет (40%) . Далее следует группа 35—44 года (25%) и 45Ч54 года (15%).



Самыми просматриваемыми вакансиями оказались «бухгалтер», «водитель» и «администратор».