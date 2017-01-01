Краевой минздрав выделил 6 млн руб. на помощь неизлечимо больным детям

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Министерством здравоохранения Пермского края выделено 6 млн руб. из регионального бюджета на оказание паллиативной помощи детям в 2019 году. Оказывать её будет Служба качества жизни фонда «Дедморозим» и агентства «Сами», победившего в конкурсе на данную субсидию, сообщают в фонде.

Средства позволят покрыть часть затрат на постоянную профессиональную поддержку более чем 100 ребят с неизлечимыми заболеваниями и их семей.

Служба качества жизни появилась благодаря частным пожертвованиям, но средства субсидии поддерживают стабильность её работы. В частности, выделенные минздравом Пермского края 6 млн руб. в 2019 году будут потрачены на заработную плату части сотрудников Службы качества жизни: врачей, медсестёр, специалистов по массажу, игрового терапевта, психологов, специалиста по социальной работе. Остальные расходы на поддержку детей с неизлечимыми заболеваниями покрываются фондом «Дедморозим» за счёт благотворительных пожертвований — закупаются медоборудование и расходные материалы для детей, оплачивается работа дополнительных сотрудников, обучение специалистов, транспортные и другие сопутствующие затраты. Так, в 2018 году на паллиативную помощь фондом было потрачено более 20 млн руб., 6 млн из которых покрыла субсидия. Все отчёты о тратах и результатах для детей публикуются на сайте «Дедморозим».

— С одной стороны, 6 млн руб. — это очень крупная сумма для любого человека, с другой — она покрывает лишь часть затрат на выездную помощь сразу 100 детям с самыми тяжёлыми заболеваниями, — отмечает учредитель фонда «Дедморозим» Дмитрий Жебелев. — Но однозначно то, что эти средства крайне значимы именно для стабильности работы службы, для того, чтобы её поддержка была круглогодичной, непрерывной и профессиональной. Предоставление субсидии НКО на оказание паллиативной помощи — важный шаг со стороны региональных властей. И Пермский край — один из всего нескольких субъектов РФ, где на такой шаг решились. Результат такого решения — это повышение качества жизни неизлечимо больных малышей и их семей, экономия бюджета и освобождение мест в больницах за счёт появления возможности перевода пациентов домой.

Активное участие неравнодушных людей и бизнеса вкупе с финансированием из бюджета должно позволить в этом году обеспечить регулярной профессиональной поддержкой более 100 детей с неизлечимыми заболеваниями. В том числе впервые Служба качества жизни начнёт сопровождение ребят за пределами Перми. Планируется, что при поддержке службы также удастся перевести не менее 10 маленьких пациентов из больниц домой. И таким образом не только кардинально повысить качество их жизни, но и освободить более 3,5 тыс. койко-дней в год для других детей, сэкономить десятки миллионов рублей, которые тратятся на пребывание ребят в реанимациях только из-за невозможности обеспечить соответствующий уход на дому.

Напомним, договорённость о создании выездной паллиативной службы на базе некоммерческой организации была достигнута фондом «Дедморозим» на встрече с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым в апреле 2017 года. В результате минздрав региона выделил субсидию на текущее финансирование её работы — по 6 млн руб. в год.

К 2019 году при фонде «Дедморозим» работают четыре службы помощи детям. Служба заботы должна обеспечить около 50 000 часов профессионального ухода за более чем 200 сиротами в больницах и тяжелобольными детьми на дому. Служба качества жизни организует оказание выездной паллиативной помощи не менее чем 100 неизлечимо больным детям, в том числе впервые — за пределами Перми. Служба проката медтехники предоставит высокотехнологичное оборудование и расходные материалы к нему более чем 100 ребятам с заболеваниями, угрожающими их жизни.

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