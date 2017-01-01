Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 5 апреля

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Возвращение исторического центра. В Перми на Градостроительном совете впервые обсудили комплексное преобразование территории Разгуляя к грядущему 300-летию города.

Связанные одной сетью. В Перми состоялось экспертное совещание по вопросу внедрения новой маршрутной сети в городе.

Когда новое жильё не за горами Или великое переселение. Снос аварийного и ветхого жилья, переселение их жильцов — одна из главных задач в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Реки — древние карты народов. Пермякам рассказали о геолокации предков.

Будущих мам ждут на кастинг. В Перми завершается приём заявок на участие в краевом конкурсе.

Юридическая консультация. Как можно прописаться на даче?

Долой таблетки — иди к здоровью метко! В краевом центре около 2 тыс. любителей скандинавской ходьбы вышли на «Пермскую прогулку».

На одной волне с горожанами. В колл-центре Перми прошла прямая телефонная линия по вопросам обращения с твёрдыми коммунальными отходами для жителей Свердловского района.

Золотое кольцо Уинского района. Отправляемся в путешествие по южным просторам нашего края.

Газета «Пятница» выходит тиражом 100-120 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно.

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