Хостелы в жилых помещениях всё-таки запретят

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Фото: Алёна Ужегова

Государственная дума приняла в окончательной редакции законопроект «О внесении изменений в статью 17 Жилищного кодекса Российской Федерации», который фактически запрещает оказывать гостиничные услуги в жилых помещениях. Это означает, что в жилых помещениях запрещается размещение хостелов.

Поправки вступят в силу 1 октября этого года. Такое решение стало компромиссным между Госдумой и Советом Федерации РФ. Напомним, в начале марта Госдума уже приняла законопроект в трёх чтениях, но 13 марта Совфед отклонил законопроект, предлагая отложить сроки его реализации. В итоге была создана согласительная комиссия, которая предложила компромиссный вариант — 1 октября, с чем все и согласились. 4 апреля это было оформлено в окончательной редакции.



Пермские участники рынка в целом поддерживают изменения и считают, что принципиально на рынок хостелов в Перми нововведения не повлияют, так как подавляющее большинство хостелов в городе расположены в нежилых помещениях, то есть не подпадают под действие поправок (читайте на эту тему наш материал).



Всего в Перми, по данным сервиса 2gis, расположено 38 хостелов.