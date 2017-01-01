Пермский театр оперы и балета отремонтирует потолок в зрительном зале



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Фото: Jack Devant

Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края объявило электронный аукцион на выполнение работ по реставрации потолка зрительного зала Пермского театра оперы и балета. Исполнителю необходимо почистить большую люстру и обновить живопись на потолке. Работы необходимо завершить до 31 августа 2019 года. Заявки принимаются до 23 апреля, аукцион состоится 29 апреля. Максимальная цена контракта — 3,7 млн руб.

Сергей Телегин, технический директор Пермского театра оперы и балета:

— Капитальный ремонт потолка зрительного зала не проводился с 1978 года. Реставрационные работы, на которые выделена субсидия в размере 3 млн 778 тыс. руб., проводятся с целью поддержания объекта культурного наследия, которым является Пермский театр оперы и балета, в надлежащем состоянии. Будет проведена реставрация главной люстры, основного декора, так называемой потолочной розетки, живописи, а также другие ремонтные работы на потолке зрительного зала театра. Проект прошёл все экспертизы, в том числе экспертизу сметной стоимости.