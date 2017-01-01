Новый президент «Молота-Прикамье» официально вступит в должность 5 апреля Андрей Морозов готов привлекать новых партнёров и спонсоров клуба

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Андрей Морозов вступит в должность президента хоккейного клуба «Молот-Прикамье» в пятницу, 5 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе ХК.

Решение о смене руководителя было окончательно принято 4 апреля на заседании совета Пермской региональной общественной организации ХК «Молот-Прикамье». Уже экс-президент Герман Третьяков попросил на заседании снять с себя полномочия, заявив, что «клубу нужна свежая кровь».

«Я продолжу работать на благо клуба, но предлагаю передать все управленческие функции людям, которые в состоянии вывести «чёрно-оранжевых» на новый, более качественный уровень», — отметил Герман Третьяков.

На этом же заседании формально принято решение о формировании наблюдательного совета клуба, который будет контролировать текущую хозяйственно-финансовую деятельность. Напомним, впервые о создании совета заявил губернатор Максим Решетников во время instagram-конференции 21 марта. Он отметил, что наблюдательный совет изберёт исполнительного директора. Поводом для изменения структуры руководства послужили неудовлетворительные спортивные результаты команды в минувшем сезоне: команда заняла 27-е место (из 29 участников) в ВХЛ. Ранее, в начале марта, команду покинул весь тренерский штаб.

Андрей Морозов

Фото: Пресс-служба ХК «Молот-Прикамье»

Андрей Морозов, президент ХК «Молот-Прикамье»:

— Наблюдательный совет будет осуществлять контроль за эффективным использованием средств клуба и оказывать всемерное содействие в привлечении новых партнёров и спонсоров, а также будет принимать активное участие в формировании стратегии развития клуба, станет гарантом прозрачности и понятности процессов.

Отметим, что 47-летний Андрей Морозов ранее возглавлял Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края и работал первым заместителем главы администрации Мотовилихинского района Перми. Герман Третьяков, скорее всего, останется в структуре клуба.