600 млн руб. из федерального бюджета поступят на строительство моста через Чусовую

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Фото: Константин Долгановский

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении межбюджетных трансфертов регионам на финансовое обеспечение дорожной деятельности, предоставляемых в 2019 году бюджетам субъектов РФ. Информация об этом опубликована на официальном сайте Правительства РФ.

Согласно распоряжению, 920 млн руб. будет направлено в бюджет Пермского края. 600 млн руб. пойдут на возведение моста через реку Чусовую, который должен быть введён в эксплуатацию в 2021 году. Общая стоимость строительства составит более 14 млрд руб., в том числе 9,6 млрд руб. из федерального бюджета. Напомним, по состоянию на сегодня полностью завершены подготовительные работы к строительству моста.

Ещё 320 млн руб. будет направлено на строительство обхода Чусового, который позволит вывести транспортный поток за пределы города. Строительство обхода завершится до конца 2019 года. Общая стоимость строительства составит 2,77 млрд руб., из них 838,8 млн руб. из федерального бюджета.