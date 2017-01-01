Балетную премьеру в Перми посетил Роман Абрамович Театральное событие стало светским. Фоторепортаж

Твитнуть Поделиться Поделиться

Главный балетмейстер Пермского театра оперы и балета Алексей Мирошниченко, Диана Вишнёва и Роман Абрамович Фото: Илья Радченко

В Пермском театре оперы и балета проходят премьерные показы балета «Шахерезада», поставленного главным балетмейстером театра Алексеем Мирошниченко на музыку знаменитой симфонической сюиты Николая Римского-Корсакова. В основу либретто, сочинённого балетмейстером, легла биография императрицы Ирана Фарах Пехлеви.

На премьере 3 и 4 апреля в главных партиях выступили мировые звёзды балета Диана Вишнёва и Марсело Гомес. Их участие вызвало повышенный интерес к событию состоятельных балетоманов из разных городов России. В одной из лож театра находился миллиардер Роман Абрамович с охраной. Он был одет демократично — в светло-голубой джемпер, вёл себя скромно, телефоном во время спектакля не пользовался.

Во втором отделении вечера был показан репертуарный одноактный спектакль «Жар-птица» на музыку Игоря Стравинского. Диана Вишнёва смотрела его из зала, и олигарх галантно пригласил её в свою ложу.

Абрамович был не единственным зрителем, специально прибывшим в Пермь «на Вишнёву». С ней прилетела большая группа поклонников, среди которых был замечен журналист Александр Будберг. Были в зале и другие звёзды российской журналистики. Так, обозреватель «Дождя» и «Коммерсанта FM» Константин Эггерт не только присутствовал на премьере, но и прочитал перед её началом лекцию о персидской культуре, а также побывал в эфире «Эха Перми».

На премьере присутствовали также губернатор Прикамья Максим Решетников, вице-премьер краевого правительства Антон Клепиков, министр строительства и архитектуры Пермского края Михаил Сюткин, министр культуры Вячеслав Торчинской, руководитель аппарата правительства Пермского края Елена Лопаева.

Кроме того, в разные дни премьеру посетила большая команда экспертов Национальной театральной премии «Золотая маска».