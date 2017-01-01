За два года авиабилеты из Перми подорожали на 14%



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За два года средняя цена на внутренние авиарейсы из Перми (в режиме «туда-обратно») выросла на 14% (с 7,5 тыс. руб. до 8,5 тыс. руб.). При этом цена на лоукостеры за этот же период выросла на 10% (с 4,9 тыс. руб. до 5,5 тыс. руб.) Об этом сообщает сервис по бронированию билетов Biletix.

При этом в январе — марте доля бронирования билетов на лоукостеры из Перми сократилась с 62% до 59% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В среднем «обычные» авибилеты с вылетом из Перми стоят на 38% дороже, чем билеты на лоукостеры. Такой же показатель отмечен в среднем по России. Вообще, по данным сервиса, средний авиабилет «туда-обратно» на внутренние рейсы в России стоит 8 тыс. руб., на лоукостеры — 5 тыс. руб. За два года первый показатель в масштабах страны вырос на 15%, второй — на 5%.