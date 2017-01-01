В Перми «вторичка» за год подорожала на 7%



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В Перми стоимость 1 кв. м вторичной недвижимости за год повысилась на 7% и составила 56,3 тыс. руб. Об этом сообщили аналитики портала о недвижимости domofond.ru.

По данным портала, по росту «вторички» Пермь стала лишь 35-м городом в России. Наиболее заметная динамика роста отмечена в Казани (17,2 %) и Сочи (14,9%)



При этом динамика в Перми оказалось ниже среднероссийской (8,8 %). Цена в Перми также уступает среднероссийской (64,6 тыс. руб.).



Напомним, что по динамике роста на новостройки Пермь стала третьим городом-миллионником России — за год цена 1 кв. м выросла на 12,7%. Больше — только в Казани (16,2% ) и Москве (13,6% ). При этом средняя цена 1 кв. м среди 16 крупнейших городов в Перми только восьмая — 59,1 тыс. руб. Самая высокая, как обычно, — в Москве (228,5), самая низкая — в Челябинске (40,5 тыс. руб.).



Причём цены на новостройки в Перми также значительно уступают среднероссийским (69,2 тыс. руб.) В среднем по России цена за год выросла на 10,9%.