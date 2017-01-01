Дмитрий Медведев прикоснулся к инновациям технопарка «Морион Digital»

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Вчера, 2 апреля, председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев посетил «Морион Digital», где познакомился с резидентами технопарка и передовыми цифровыми разработками. Сейчас на территории «Морион Digital» работают АО «ЭР-Телеком Холдинг», ПАО «МОРИОН», Promobot, NapaLabs и ещё 30 компаний из сферы IT. Планируется, что за три года количество резидентов увеличится до ста. И если технопарк станет филиалом «Сколково», их станет ещё больше, а Пермь станет магнитом для талантливых молодых людей со всей России.

Президент АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев рассказал главе правительства о том, как появившееся 18 лет назад в Перми малое предприятие выросло до второго по величине федерального оператора проводного интернета и телевидения.

Дмитрию Медведеву показали инновационные проекты компании. Например, во время презентации проекта «Умный свет» Дмитрий Медведев отметил, что подобные технологии позволяют существенно сократить прямые затраты муниципалитетов и кардинально улучшить качество жизни обычных людей. Также Дмитрию Медведеву рассказали, как «ЭР-Телеком» участвует в национальном проекте «Жильё и городская среда», внедряя в инфраструктуру российских городов различные «умные» датчики и другие элементы промышленного интернета вещей системы «Умный город».

Кроме этого, председателю правительства показали, как работают «умные» домофоны. Благодаря современным программным решениям, домофоны «ЭР-Телекома» способны распознавать жителей многоквартирных домов по лицам, автоматически открывать входные двери без ключа или с помощью мобильного приложения, а также помогать в поимке преступников. Сейчас «умные» домофоны активно устанавливаются и работают в Санкт-Петербурге (в городе уже установлено около 5 тыс. таких домофонов, а до конца года их будет уже более 8 тыс.). При этом в ходе презентации Дмитрий Медведев, как уроженец Ленинграда, положительно оценил, что докладчики в Перми используют словосочетание «парадные в Санкт-Петербурге», а не называют их подъездами.

Также премьер-министру презентовали стенды партнёров, которые реализуют проекты совместно с «ЭР-Телеком». В частности, Дмитрия Медведева познакомили продукцией Healbe — «умным» браслетом, способным подсчитывать калории, измерять баланс воды в организме и уровень стресса. Также гаджет позволяет вести мониторинг уровня сахара в крови в режиме реального времени. Медведев примерил «умный» браслет, оценил возможности гаджета и удовлетворённо вернул его на стенд.

В целом премьер-министр остался доволен презентацией и даже оставил автограф на одной из стен технопарка «Морион Digital».